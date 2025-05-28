В Урае будут судить адвоката за попытку заставить потерпевшую отказаться от обвинений в изнасиловании

В Урае будут судить адвоката за попытку заставить потерпевшую отказаться от обвинений в изнасиловании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

Адвокат обвиняется в подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний. Следствие установило, что адвокат, которая защищала потерпевшую, была знакомой обвиняемого и действовала в его интересах для освобождения его от уголовной ответственности.

Во время личной встречи с потерпевшей адвокат, вызывая чувство жалости к обвиняемому, изготовила и передала потерпевшей ложные показания на бумажном носителе, путем уговоров и требований убедила потерпевшую дать органам следствия дополнительные заведомо ложные показания о том, что преступления не совершалось и она оговорила обвиняемого. Адвокат потребовала выучить текст и озвучить его как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебных заседаний.

Незаконные, преступные действия адвоката были выявлены и пресечены. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по факту совершения насильственного преступления в отношении потерпевшей уже рассмотрено судом. По уголовному делу вынесен обвинительный приговор.