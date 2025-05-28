В УрФУ назначен новый и.о. ректора вуза

Новым и.о. ректора Уральского федерального университета стал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, приказ о назначении Обабкова и.о. ректора вуза уже подписан. Сам Илья Обабков попросил дождаться официального заявления.

В УрФУ ситуацию пока не комментируют. По данным СМИ, нового ректора могут представить уже 30 мая.

Напомним, недавно наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал избрать и.о. ректора Виктора Кокшарова на должность президента вуза.