Набсовет УрФУ рекомендовал назначить Обабкова на пост ректора

Наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал назначить Илью Обабкова на пост ректора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

Решение члены набсовета приняли на состоявшемся сегодня заседании. Рекомендованный кандидат пройдет аттестацию в Минобрнауки РФ, где также представит программу развития вуза. После этого пакет документов рассмотрит российское Правительство, так как ректоры федеральных университетов назначаются распоряжением премьер-министра.

Илья Обабков, ранее занимавший пост директора института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ был назначен исполняющим обязанности ректора вуза 30 мая нынешнего года.

Что касается бывшего ректора Виктора Кокшарова, в июне его избрали президентом УрФУ.