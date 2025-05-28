Дмитрий Махонин подвел итоги губернаторства: за пять лет экономика региона выросла почти вдвое

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня выступил с посланием, в котором подвел итоги работы на посту главы региона с 2020 по 2025 год, передает корреспондент Накануне.RU. Условия работы по экстремальности Махонин сравнил с 90-ми.

"С 2020 года работаем в непростых условиях: пандемия коронавируса, угроза суверенитету России. Практически все крупные бюджетообразующие предприятия Пермского края попали под антироссийские санкции. Несмотря на все испытания, мы справились. Регион развивался и продолжает развиваться. Это заслуга каждого жителя края", - заявил Махонин.

По его словам, за пять лет экономика региона выросла почти вдвое. ВРП достиг 2,6 трлн рублей. Это +1,2 трлн рублей к уровню 2020 года. Пермский край уходит от приоритета добывающей промышленности. Активно развиваются обрабатывающие отрасли, машиностроение. Доля сырьевого сектора в ВРП составляет 25%, а обрабатывающего — 30%. С 2020 года объем производства в обрабатывающем секторе вырос в 1,4 раза. С 2020 года консолидированный бюджет региона вырос в 1,6 раза — до 313 млрд рублей.

За пять лет было реализовано свыше 300 инвестпроектов, растет малый и средний бизнес, от них удвоились налоговые поступления, создана необходимая инфраструктура, внедрена качественная система финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Также Махонин отметил успехи Пермского края в качестве школьного образования - на протяжении нескольких лет результаты в учебе детей из Прикамья выше среднероссийских. За пять лет построено 36 школ и 27 детских садов. В планах - еще 60 объектов.

С 2020 года было построено 23 крупных объекта здравоохранения, 193 ФАПа и врачебные амбулатории. В ближайшие пять лет будет построено 22 объекта, в том числе онкоцентр на 550 мест.

Построено и отремонтировано 632 спортобъекта: стадионы, лыжные базы, ледовые катки, спортивные площадки, школьные залы. Возвели крупные спортивные объекты: ледовые арены в Соликамске и Барде, стадионы в Кудымкаре и Кунгуре, спортивный комплекс "Энергия" в Перми. В планах построить ещё 67 крупных объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжная инфраструктура, большие спорткомплексы в Перми и Березниках, бассейны в Куеде, Кизеле, Верещагино, Соликамске, Нытве, ледовые арены в Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке и Чусовом.

За пять лет обновлены 1292 пассажирских автобуса на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Практически полностью заменены трамваи на низкопольные, введено более 8 млн кв. м жилья. До конца 2030 года планируется возведение еще 9,9 млн кв. м жилья.

"В Приволжском федеральном округе Пермский край занимает второе место по рождаемости — 8,7 родившихся на тысячу человек. В Стратегии развития региона к 2035 году планируем увеличить численность населения края минимум на 50 тысяч человек и рост продолжительности жизни более 79 лет", - отметил Махонин.

Напомним, в этом году у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина истекает срок полномочий. Выборы губернатора планируется провести в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект о назначении выборов депутаты регионального заксобрания рассмотрят в июне.