В Минздраве рассказали о состоянии подростков, пострадавших в Байкальске

Четверо подростков находятся на стационарном лечении после поножовщины в Иркутской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его данным, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести.

Пострадавших планируют перевезти на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск. Также запланировано проведение теле-медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, пишет РИА Новости.

Напомним, в Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. ЧП произошло в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом. Сам он также погиб. В Иркутской области объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.