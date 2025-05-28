Суд национализировал крупнейшего в России производителя ПВХ

В Москве суд обратил в доход государства АО "Саянскхимпласт", крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ). Стоимость предприятия оценивается в более чем 92 млрд руб. До сих пор компания принадлежала экс-главе заксобрания Иркутской области (представлял "Единую Россию") Игорю Круглову и его семье, передает "Коммерсант". Иск о национализации подала Генпрокуратура.

Судебный процесс был закрытым. Ответчики на заседании в Москве не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.

Генпрокуратура в исковом заявлении указывала, что Круглов в последние годы отказался от модернизации производства и стал выводить средства завода под видом дивидендов. Также истец обращал внимание, что Круглов совмещал госслужбу и бизнес.