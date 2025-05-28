В Екатеринбурге силовики установили участников вечеринки со стрельбой

Силовики установили личности всех участников шумной вечеринки со стрельбой в поселке Северка, расположенного в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, неравнодушные граждане своевременно сообщили в дежурную часть ОВД о подозрительный компании. "Залечь на дно" и избежать наказания стрелку не удалось.

"Сыщики угрозыска "ствол" обнаружили и изъяли – им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же поселка 1991 года рождения. Лицензию на оружие автоледи получила всего пару месяцев назад, 31 марта. Теперь за стрельбу в неположенном месте и передачу пистолета постороннему лицу дама лишится и лицензии, и "ствола", - отметил полковник Горелых.

Сейчас сотрудники Росгвардии составляют соответствующий протокол, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд.

"Стрелок по имени Константин 1994 года рождения – тоже местный житель, ранее судимый в 2017 году за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Ближайшие несколько суток за свое противоправное поведение ему придется провести под стражей в камере отдела полиции. При опросе он сказал, что якобы осознал вину. Типа, бес попутал, будучи "под мухой", - добавил Валерий Горелых.

Он уточнил, что владелицу пистолета и самого стрелка привлекут к штрафам на сумму от 40 до 50 тысяч рублей каждого.