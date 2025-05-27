Госдума одобрила в первом чтении наказание за езду в "лекарственном опьянении"

Госдума в первом чтении приняла поправки в КоАП, которые предполагают наказание за вождение автомобиля в состоянии "лекарственного опьянения". Речь идет о приеме препаратов без спирта или психоактивных компонентов, но которые способны оказывать влияние на реакцию и внимание.

Таким образом, людей в "лекарственном опьянении" можно будет штрафовать.

Перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России еще в 2023 году.

А в 2024 году случился скандал, когда Минздрав, якобы, по запросу депутата Госдумы озвучил список из двух сотен популярных безрецептурных препаратов, планируемых к запрещению для водителей. В него попали популярные антигистаминные средства, препараты для сердечников, жаропонижающие. Причем утверждалось, что в ходе медосвидетельствования будет выявляться не собственно опьянение, а просто факт наличия в организме этих препаратов. Позже в ГИБДД опровергли информацию, назвав ее "вбросом".