Захарова: Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования

Готовящийся Россией меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично. Представитель Кремля добавил, что большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной. До этого Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.