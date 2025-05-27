Шлеменко прилетел на бой с "Белазом" в Екатеринбург

Известный российский боец Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на поединок с белорусом Владиславом Ковалевым.

Напомним, бой "Шторма" и "Белаза" возглавит стадионный турнир RCC 22, который состоится в уральской столице. Он пройдет 31 мая на новейшей "УГМК-Арене".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC, Шлеменко уже прилетел в Екатеринбург. Вместе с ним в столицу Урала прибыли его секунданты – Андрей Корешков и Александр Подмарев. Ожидается, что сегодня "Шторм" даст пресс-конференцию перед турниром.

Также Александра спросили, какие у него планы на Екатеринбург.

"Выиграть бой, и все в принципе", - коротко ответил Шлеменко.

Ранее он поделился своими ожиданиями от поединка с "Белазом".