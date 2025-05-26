В Ханты-Мансийке школа "заработала" 399 миллиардов и вошла в топ-50 российских компаний по выручке

В Ханты-Мансийске средняя образовательная школа №2 заняла 47-е место в общероссийском рейтинге российских компаний по выручке за 2024 год, сообщает Baza.

Школа якобы умудрилась заработать 399 млрд руб. за год. На 46 месте находится компания "Газпром добыча Ямбург", на 48 - "Газпром трансгаз Югорск". Причиной такого прорыва, скорее всего, стала ошибка в документации.

По данным сервиса Rusprofile, это ошибка не на стороне сайтов, предоставляющих информацию, а где-то глубже — официально у налоговой такие же результаты. Руководство школы сообщило, что вероятно, произошла какая-то ошибка при передаче показателей - такую сумму школа не могла заработать. До сентября 2024 года в ней даже не было платных услуг.

Департамент образования Югры пока не прокомментировал ситуацию.