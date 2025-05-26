В аэропорту Екатеринбурга задержан бизнесмен, пытавшийся вывезти 4 млн рублей в Таджикистан

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан пассажир, который пытался вывезти крупную сумму наличных денег в Таджикистан.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 34-летний мужчина проследовал по "зеленому" коридору, где в ходе выборочного досмотра в его багаже обнаружили банкноты. Сумма составила 4 млн рублей и 240 сомони, что в три раза превышает допустимую норму в 10 тысяч долларов США (в эквиваленте) и расценивается как контрабанда денег в крупном размере.

Выяснилось, что нарушитель является предпринимателем и имеет три магазина в Курганской области. Сначала он заявил, что собирался открыть бизнес в Таджикистане, но затем изменил свои показания и рассказал таможенникам, что деньги ему нужны для постройки дома.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о контрабанде наличных денежных средств. 3,1 млн рублей, которые стали предметом нарушения, изъяты.

Напомним, в конце прошлого года у жительницы Челябинской области в Кольцово изъяли больше миллиона рублей.