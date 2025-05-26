ТМК совершенствует требования к качеству газовых баллонов

26 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество
Фото: Накануне.RU

ТМК совершенствует требования к качеству газовых баллонов

Трубная металлургическая компания (ТМК) приняла участие в пересмотре межгосударственного стандарта (ГОСТ) на стальные бесшовные баллоны для транспортировки, хранения и использования газов (ГОСТ 949-2023), а также в разработке и внедрении первого ГОСТа (ГОСТ Р 71929-2025) на стальные бесшовные баллоны для газообразного водорода. Об этом сообщил заведующий лабораторией баллонов Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ), входящего в ТМК, Алексей Ушков на XIII отраслевой конференции "Промышленные газы и газовые баллоны 2025".

Как сообщает пресс-служба ТМК, работа по обновлению стандартов проводится в связи с повышением требований к качеству продукции в соответствии с потребностями заказчиков. Подготовленные документы включают в себя как усовершенствованные существующие, так и комплекс новых технических нормативов, передовые методы контроля качества и проведения испытаний. Также они предусматривают новую маркировку баллонов с целью повышения удобства и безопасности при эксплуатации.

"Новые стандарты учитывают использование специальных легированных и нелегированных марок стали, благодаря чему улучшаются механические свойства металла баллонов и их надежность. Одновременно с этим предъявляемые согласно новым ГОСТам требования предусматривают увеличение газовой вместимости при снижении массы баллонов, а также возможность производства продукции с нестандартными основными параметрами. РусНИТИ как базовая организация Технического комитета по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны" продолжает работу над совершенствованием межгосударственных стандартов — в частности, проводятся работы по пересмотру ГОСТ 9731 на стальные бесшовные баллоны большой вместимости для газов", — сказал Алексей Ушков.

Также запланирована разработка национального стандарта ГОСТ Р, в который войдут требования к наполнению стальных бесшовных, сварных баллонов и баллонов из композиционных материалов для сжатых и сжиженных газов (кроме ацетилена). Проведение работ по стандартизации стальных и чугунных труб и баллонов осуществляется Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 под руководством генерального директора РусНИТИ, директора по научной работе ТМК Игоря Пышминцева в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Теги: Трубная металлургическая компания, газовые баллоны, качество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети