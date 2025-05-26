ТМК совершенствует требования к качеству газовых баллонов

Трубная металлургическая компания (ТМК) приняла участие в пересмотре межгосударственного стандарта (ГОСТ) на стальные бесшовные баллоны для транспортировки, хранения и использования газов (ГОСТ 949-2023), а также в разработке и внедрении первого ГОСТа (ГОСТ Р 71929-2025) на стальные бесшовные баллоны для газообразного водорода. Об этом сообщил заведующий лабораторией баллонов Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ), входящего в ТМК, Алексей Ушков на XIII отраслевой конференции "Промышленные газы и газовые баллоны 2025".

Как сообщает пресс-служба ТМК, работа по обновлению стандартов проводится в связи с повышением требований к качеству продукции в соответствии с потребностями заказчиков. Подготовленные документы включают в себя как усовершенствованные существующие, так и комплекс новых технических нормативов, передовые методы контроля качества и проведения испытаний. Также они предусматривают новую маркировку баллонов с целью повышения удобства и безопасности при эксплуатации.

"Новые стандарты учитывают использование специальных легированных и нелегированных марок стали, благодаря чему улучшаются механические свойства металла баллонов и их надежность. Одновременно с этим предъявляемые согласно новым ГОСТам требования предусматривают увеличение газовой вместимости при снижении массы баллонов, а также возможность производства продукции с нестандартными основными параметрами. РусНИТИ как базовая организация Технического комитета по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны" продолжает работу над совершенствованием межгосударственных стандартов — в частности, проводятся работы по пересмотру ГОСТ 9731 на стальные бесшовные баллоны большой вместимости для газов", — сказал Алексей Ушков.

Также запланирована разработка национального стандарта ГОСТ Р, в который войдут требования к наполнению стальных бесшовных, сварных баллонов и баллонов из композиционных материалов для сжатых и сжиженных газов (кроме ацетилена). Проведение работ по стандартизации стальных и чугунных труб и баллонов осуществляется Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 под руководством генерального директора РусНИТИ, директора по научной работе ТМК Игоря Пышминцева в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).