Московские аэропорты возобновили работу

Воздушные гавани московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме.

Ранее они были закрыты, сообщил в Telegram официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

25 мая глава города неоднократно сообщал об уничтожении дронов. На этом фоне Росавиация была вынуждена ввести ограничения на работу ряда аэропортов. По данным Минобороны РФ, в течение дня с 13.00 до 20.00 мск в пяти регионах был сбит 51 украинский беспилотник.