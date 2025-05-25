Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности.

Напомним, ранее грузинский певец Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air осквернил российский флаг прямо на сцене: бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него. Гецадзе при этом размещает свои треки на российских площадках, включая "Яндекс Музыку". В сети уже призывают привлечь исполнителя к ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял, а также, что правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку.