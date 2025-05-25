В Пермском крае в детском лагере отравились воспитанники

В Перми возбуждено уголовное дело об отравлении детей в детском лагере, расположенном в Пермском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные дети, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначено амбулаторное лечение.



В связи с изложенным, следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.