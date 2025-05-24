Арестован уволенный замглавы Кубани Нестеренко

Октябрьский райсуд Краснодара арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.

Нестеренко, будучи и.о. руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", "использовал свои полномочия вопреки интересам службы". Политик указал суду, что согласен с предъявленным обвинением, и в вопросе избрания меры пресечения полагается на усмотрение суда.

Суд арестовал его на месяц и 29 суток, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.