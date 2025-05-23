Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам

Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что киевский режим нарушает правила ведения боевых действий, попирает принципы международного гуманитарного права. Также Лавров отметил, что киевский режим игнорирует и ставит под сомнение свою способность быть ответственным членом мирового сообщества.

Министр заявил, что в реакции ООН видно нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями - соблюдением принципов Устава ООН.