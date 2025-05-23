Москалькова сообщила, что украинцы удерживают в Сумах 34 заложника

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы не остановимся, пока не сделаем всё возможное, чтобы вернуть каждого россиянина", - сообщила она, комментируя процесс обмена, ставший возможным в результате Стамбульских договорённостей.

В число возвращённых россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. Москалькова отметила, что люди физически и морально устали и пообещала оказание им необходимой помощи.