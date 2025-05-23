Для рязанца, завербованного украинской разведкой, попросили 30 лет заключения

Гособвинение просит для гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов) 30 лет лишения свободы.

"Представитель гособвинения попросил назначить Руслану Сидики 30 лет лишения свободы, из которых 10 лет – в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима", - сообщил ТАСС адвокат подсудимого Игорь Поповский.

Сидики предъявлено обвинение в теракте, совершённом в составе группы, а также незаконном обороте взрывчатки по предварительному сговору. Ранее СК сообщал, что задержанный - житель Рязанской области с двойным гражданством (Россия и Италия). В ходе допроса задержанный признался, что в феврале 2023 г. был завербован украинской разведкой. Он прошёл диверсионную подготовку в Латвии и в марте вернулся в Рязань. Кроме подрыва железной дороги, арестованный может быть причастен к инциденту, произошедшему 20 июля: по заданию куратора он якобы изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".

11 ноября 2023 г. пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что на перегоне Рыбное – Блок пост в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста