23 Мая 2025
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Происшествия Рязанская область
Фото: Накануне.RU

Для рязанца, завербованного украинской разведкой, попросили 30 лет заключения

Гособвинение просит для гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов) 30 лет лишения свободы.

"Представитель гособвинения попросил назначить Руслану Сидики 30 лет лишения свободы, из которых 10 лет – в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима", - сообщил ТАСС адвокат подсудимого Игорь Поповский.

Сидики предъявлено обвинение в теракте, совершённом в составе группы, а также незаконном обороте взрывчатки по предварительному сговору. Ранее СК сообщал, что задержанный - житель Рязанской области с двойным гражданством (Россия и Италия). В ходе допроса задержанный признался, что в феврале 2023 г. был завербован украинской разведкой. Он прошёл диверсионную подготовку в Латвии и в марте вернулся в Рязань. Кроме подрыва железной дороги, арестованный может быть причастен к инциденту, произошедшему 20 июля: по заданию куратора он якобы изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".

11 ноября 2023 г. пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что на перегоне Рыбное – Блок пост в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста

Теги: Руслан Сидики, гособвинение


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2023 14:44 Мск Рязанец, завербованный украинской разведкой, арестован до конца января
Ранее 01.12.2023 12:08 Мск Житель Рязани задержан по подозрению в атаках на военный аэродром и железную дорогу

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