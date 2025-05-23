Житель Нижнего Тагила оштрафован за одиночный пикет с удочкой в 6 утра

Жителю Нижнего Тагила назначен штраф за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Он устроил акцию ранним утром.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Михаил Хитрин провел одиночный пикет на Театральной площади 22 мая с 6:32 до 7:00 утра. При этом использовались средства агитации, которая размещалась, в том числе, на выдвижной удочке-спинниге.

Между тем, по закону публичное мероприятие, в том числе пикет, не может начинаться раньше 7 часов утра и заканчиваться позднее 22:00 текущего дня по местному времени. На мужчину составили протокол об административном нарушении.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Хитрина виновным. Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей. Используемые на пикете плакаты изъяты и хранятся в материалах дела.