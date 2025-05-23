Второй раунд российско-украинских переговоров может состояться на следующей неделе - Bloomberg

Второй раунд прямых российско-украинских переговоров может пройти на следующей неделе, передает Bloomberg со ссылкой на источники в европейской дипломатической среде.

Накануне стало известно, что Киев и Москва направили друг другу списки пленных для обмена в формате "1000 на 1000", но когда они будут согласованы – пока не известно.

Также накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной якобы может состояться в Ватикане. "Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сообщил Песков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что участники российско-украинских переговоров могут встретиться вновь в июне.