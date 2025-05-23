Экс-судья Арбитражного суда Свердловской области не смог выйти из колонии по УДО

Экс-судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин, отбывающий срок в колонии за покушение на получение взятки в особо крупном размере, хотел досрочно выйти на свободу. Однако ему было отказано.

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Расследование показало, что Гаврюшин пытался получить взятку в 14 млн рублей за принятие судебного решения в пользу АО "Проектно-изыскательский институт ГЕО" по находящемуся у него в производстве делу. Было установлено, что посредником в получении денег выступил его сын Андрей Гаврюшин, ранее приговоренный за это к 7,5 годам строгого режима.

В декабре 2019 года Олега Гаврюшина приговорили к 8 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Также мужчине был назначен штраф в 14 млн рублей. Кроме этого, автомобиль Гаврюшина-старшего арестовали до полной выплаты штрафа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Олег Гаврюшин обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Однако прокурор выступил против, указав, что цели уголовного наказания не достигнуты, а сам осужденный не принял достаточных мер к уплате штрафа.

На день рассмотрения ходатайства неотбытая часть срока составила 2 года, 6 месяцев и 20 дней. Тавдинский районный суд в УДО Гаврюшину отказал. Он останется в колонии строгого режима.