Защитные сооружения возведут над фрагментами танкеров в Черном море

Правительство РФ выделило еще более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Эти деньги пойдут на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров, сообщает пресс-служба кабмина. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров было выделено более 1 млрд рублей.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В марте глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому, на восстановление песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет выделено более 30 млн рублей. Речь идет о разработке проекта по их восстановлению, которые пострадали в результате крушения танкеров и разлива мазута.