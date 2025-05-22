22 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Половина детей мигрантов в ХМАО провалили обязательное тестирование по русскому языку

Почти половина детей мигрантов в ХМАО, которые заявились на обязательное тестирование по русскому языку перед зачислением в школы, не смогли набрать необходимое количество баллов, сообщает "Югорский снегирь" со ссылкой на данные окружного депобра.

Всего, по данным профильного департамента, на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 22 человека из числа иностранных граждан. Однако из-за проблем с документами до экзамена допустили лишь 15 детей.

Из них семь не прошли тестирование, набрав ниже уровня трех баллов, установленных в качестве минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка. 53% тестируемых продемонстрировали уровень владения русским языком, достаточный для освоения образовательных программ начального общего образования.

Тем детям мигрантов, которые не смогли справиться с тестовыми заданиями, рекомендовано пройти дополнительное обучение русскому языку.

Напомним, с 1 апреля детям мигрантов потребуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России.

Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.

Теги: мигранты, дети, школы, тестирование по русскому языку


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