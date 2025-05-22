Половина детей мигрантов в ХМАО провалили обязательное тестирование по русскому языку

Почти половина детей мигрантов в ХМАО, которые заявились на обязательное тестирование по русскому языку перед зачислением в школы, не смогли набрать необходимое количество баллов, сообщает "Югорский снегирь" со ссылкой на данные окружного депобра.

Всего, по данным профильного департамента, на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 22 человека из числа иностранных граждан. Однако из-за проблем с документами до экзамена допустили лишь 15 детей.

Из них семь не прошли тестирование, набрав ниже уровня трех баллов, установленных в качестве минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка. 53% тестируемых продемонстрировали уровень владения русским языком, достаточный для освоения образовательных программ начального общего образования.

Тем детям мигрантов, которые не смогли справиться с тестовыми заданиями, рекомендовано пройти дополнительное обучение русскому языку.

Напомним, с 1 апреля детям мигрантов потребуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России.

Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.