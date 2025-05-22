Бывший МГЕРовец из Нефтеюганска планирует оспорить исключение из партии "Единая Россия"

Бывший МГЕРовец из Нефтеюганска, исключенный из партии "Единая Россия" после скандала с уборщицей, Альберт Афлятунов сообщил Накануне.RU, что планирует оспаривать свое исключение из партии "Единая Россия".

"Да, планирую обжаловать в любом случае. Буду жаловаться в прокуратуру", - сообщил Афлятунов, заявив, что намерен действовать в рамках действующего законодательства. Он также заявил, что собирается продолжить политическую карьеру.

По словам бывшего молодогвардейца, он также рассматривает вариант обращения в правоохранительные органы из-за травли в интернете.

"Уже есть боязнь того, что со мной могут физически расправиться, потому что очень много идиотов. И личные сообщения поступают такие", - сообщил он. При этом закрывать комментарии Афлятунов не планирует. Он сообщил, что "дает людям выговориться", поскольку не хочет показаться "закрытым" и должен сохранять этот принцип.

Neft сообщает, что полиция Югры проводит проверку высказываний Афлятунова в сети. Сейчас ведомство проводит соответствующие экспертизы. На основании их результатов в МВД квалифицируют действия Афлятунова.

Напомним, в выходные Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".