В Совбезе России сочли МУС "марионеткой Запада"

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов высказался о том, каким является Международный уголовный суд.

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"За последние годы Международный уголовный суд окончательно переродился и стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада. Под давлением своих кураторов данная судебная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства и ряда должностных лиц", - заявил в интервью РИА Новости Венедиктов.

В марте 2023 г. досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой. В ответ на прокурора и судей МУС Следственный комитет России возбудил уголовные дела.