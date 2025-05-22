Музейные комплексы ТМК вызвали большой интерес гостей в рамках акции "Ночь музеев"

Музейные комплексы Трубной металлургической компании (ТМК) вызвали большой интерес гостей в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев".

Так, "Северская домна", находящаяся на территории Северского трубного завода (СТЗ), и Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) приняли тысячи людей, сообщает пресс-служба ТМК.

На СТЗ была проведена серия мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 165-летию Северской домны. Материальные экспонаты, а также и цифровые презентации поведали и о героическом труде предыдущих поколений металлургов. Также посетители могли ознакомиться с технологиями литья раннего железного века.

На ПНТЗ в рамках программы "Листая памяти страницы" гости могли узнать о подвиге заводчан в Великой Отечественной войне, воинах-новотрубниках и тружениках тыла. Рассказали также о зарождении металлургии на Урале, основании Первоуральска, строительстве и развитии завода.

Как отметила руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова, с целью популяризации богатого материального наследия и нематериальных культурных артефактов на заводах компании продолжает активно развиваться промышленный туризм, знакомя максимально большое число гостей с историей промышленных предприятий и городов.