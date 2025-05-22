"АвтоВАЗ" готовит для таксистов спецпредложения по скидкам и комплектации

"АвтоВАЗ" готовит для таксистов "особое предложение" по скидкам и комплектации автомобилей, подходящих для их работы, сообщил вице-президент компании Сергей Громак на совещании в Совете Федерации, посвященном локализации автопрома.

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Напомним, ранее парламент одобрил закон о локализации такси, по которому с 2026 года зарегистрироваться в реестре такси можно будет только с локализованным автомобилем (на 51% произведенном в России). Под требования локализации пока попадают только машины "АвтоВАЗа" и двух-трех заводов, собирающих в России машинокомплекты из Китая.

На упомянутом совещании сенатор Андрей Шохин спросил у представителя Минпромторга, не собирается ли ведомство "надавить на регионы", чтобы те, в свою очередь, не давали "заполонить реестры такси нелокализованными автомобилями до 2026 года". Заместитель директора департамента машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов был несколько удивлен вопросом, поскольку закон никак не ограничивает водителей в период до конца года: "Пока что они свободны в своем выборе".

Шохин добавил, что сенаторы могут обсудить с правительством возможность переноса практики обязательной локализации и на грузовую технику.