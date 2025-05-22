Технический университет УГМК открывает новую программу высшего образования

С нового учебного года в Техническом университете УГМК начнется обучение по новой образовательной программе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, она получила название "Экономика и управление горно-металлургическим предприятием".

Срок обучения составит 4 года. Прием документов начинается 20 июня 2025 года. Поступление для выпускников 11 классов на основе ЕГЭ по трем предметам: профильная математика, русский язык, а также на выбор – информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.

По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.

"Экономисты всегда нужны, но горно-металлургическим предприятиям особо ценны те специалисты, кто совмещает знания в области экономики, управления с глубоким пониманием производственных технологий и особенностей процессов в нашей отрасли", - отметил Лапин.

Ранее в вузе стартовали программы "Информатика и вычислительная техника" и "Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учебе, научной деятельности, внеучебной работе могут рассчитывать на стипендию до 30 тысяч рублей.

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%. В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Актуальные направления подготовки Технического университета УГМК:

Горное дело (специалитет)

Металлургия

Электроэнергетика и электротехника

Автоматизация технологических процессов и производств

Технологические машины и оборудование

Информатика и вычислительная техника

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

Экономика.

Подробная информация на сайте университета.