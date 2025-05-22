22 Мая 2025
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Фото: страница Альберта Афлятунова / vk.com/afliatunic

Бывший МГЕРовец из Нефтеюганска заявил, что теперь "свободен говорить и заявлять правду"

Бывший МГЕРовец из Нефтеюганска, исключенный из партии "Единая Россия" после скандала с уборщицей, Альберт Афлятунов прокомментировал свое исключение, передает корреспондент Накануне.RU.

Он обвинил "Единую Россию" в том, что она пользовалась его результатами и ресурсами, а теперь "забыла добрые поступки".

"Я помогал гражданам, участвовал в социальных проектах", - заявляет Афлятунов. Он также сообщил, что "теперь полностью свободен говорить и заявлять правду".

Напомним, в выходные Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".

Теги: Единая Россия, МГЕР, Альберт Афлятунов, Нефтеюганск


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