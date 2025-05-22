"Золотая судья" Хахалева еще в марте уехала из Азербайджана

"Золотая судья" Елена Хахалева, объявленная в розыск в России, еще в марте покинула Азербайджан и уехала в другую страну.

"Дело Хахалевой в Азербайджане закончено, - сообщилаТАСС адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова. - После принятия судом решения об отказе в ее экстрадиции по запросу российской стороны она покинула Азербайджан и уехала в третью страну".

По словам Гумбатовой, она не знает, где сейчас находится Хахалева.

Напомним, "золотая судья" была задержана 27 января в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Ее сняли с рейса местные силовики. Сразу после задержания азербайджанская сторона запросила у российской Генпрокуратуры пакет документов, чтобы разобраться в сути предъявленного Хахалевой обвинения. На заседании суда 4 февраля ее передали под надзор правоохранительных органов. В марте азербайджанский суд отказался экстрадировать в Россию "золотую судью".

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась в 2017 году, после свадьбы дочери – ряд изданий сообщил о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила прозвище "золотая судья".

В 2021 году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалевой.

15 декабря 2021 года высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 года в отношении Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.