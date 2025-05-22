БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки", - написал он в Telegram-канале. Погибших нет. Легкую степень ранения получили два человека, им оказали медицинскую помощь.

Миляев добавил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов. Так, обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества.

По данным Минобороны, в период с 00:00 до 5:30 мск российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников. 35 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Орловской, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской областью. Еще 10 БПЛА сбито над Тульской областью, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.