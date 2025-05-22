В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка

В Екатеринбурге мчавшийся на электровелосипеде курьер сбил маленького ребенка на глазах у его матери.

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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось накануне вечером на улице Высоцкого. Предварительно установлено, что водитель электровелосипеда Kugoo PRO мощностью более 250 Вт сбил 4-летнего мальчика, который был на тротуаре с мамой. В результате ребенка доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Электровелосипедом управлял 21-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось, что транспорт он взял в аренду для работы курьером. Сам водитель пояснил, что ребенок неожиданно выбежал на тротуар из кустов. Он предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Курьер привлечен к административной ответственности. Электровелосипед помещен на специализированную стоянку.

Напомним, недавно в Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил ребенка на глазах у его родителей. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.