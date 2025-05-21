21 Мая 2025
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Политика
Фото: Единая Россия Нефтеюганск

Уборщица из Нефтеюганска, которую оскорбил бывший МГЕРовец, просит оценить его действия "с медицинской точки зрения"

Активисты местного отделения партии и молодогвардейцы встретились с уборщицей городской библиотеки Рамилей и принесли извинения за недостойное поведение бывшего партийца Альберта Афлятунова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России".

В партии обозначили свою позицию о недопустимости хамского поведения, унижающего достоинство других людей. Решение об исключении Афлятунова из партии и Молодой Гвардии было принято единогласно. Сотрудница библиотеки Рамиля отметила, что не имеет никаких претензий к отделению партии и сказала, что поведение одного человека не характеризует общество в целом.

"После инцидента Альберт приносил извинения, но я приняла решение обращаться в прокуратуру, а далее в суд для оценки его действий с юридической и медицинской точек зрения", - отметила сотрудница библиотеки.

Местное отделение партии "Единая Россия" окажет всю необходимую юридическую помощь участнице инцидента и поддержит ее интересы в суде.

Ситуацию также прокомментировал депутат думы города Ханты-Мансийска, руководитель общественной приемной "Единой России" в Югре, председатель Молодежного парламента Югры Кирилл Медведев. Он заявил, что организация "Молодая Гвардия" считает поведение Афлятунова недостойным молодогвардейца и сообщил, что с ним уже ранее проводились профилактические беседы.

"Я уже состою в организации 15 лет и на моей памяти это первый такой случай у нас в Югре. Насколько я знаю, с этим активистом не один раз уже проводились профилактические беседы на предмет его поведения, и я считаю это поведение недостойным. Мы все в нашей организации считаем его поведение недостойным", - сообщил Медведев.

Он заявил, что в организации уважительно относятся к старшему поколению, нормам и порядкам общества. Медведев принес извинения и пообещал, что более подобные инциденты не повторятся.

"В Югре более пяти тысяч членов организации и каждый является патриотом своей страны, города, края, своего населенного пункта", - заявил он.

Напомним, в выходные Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".

Теги: Единая Россия, ЕР, Молодая гвардия, Альберт Афлятунов, уборщица, библиотека


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