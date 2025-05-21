Суд отправил в колонию жителей Екатеринбурга, ограбивших пункт выдачи заказов

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об ограблении пункта выдачи заказов. Обоих грабителей отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое молодых жителей Екатеринбурга. 1 апреля 2024 года сообщники на автомобиле приехали из уральской столицы в Красноуфимск, где в пункте выдачи заказов интернет-магазина их ждал заказанный товар на сумму более 95 тысяч рублей.

Младший подельник получил заказ и, зайдя в примерочную, сложил все вещи в пакет, после чего быстро покинул пункт, не заплатив. Затем молодые люди скрылись на автомобиле в Екатеринбург. В итоге оба грабителя были найдены.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, задержать дерзких налетчиков на маркетплейс удалось сыщикам уголовного розыска МО МВД РФ "Красноуфимский".

"Сообщники были задержаны в Екатеринбурге, после чего доставлены в Красноуфимск для проведения с ними следственных мероприятий. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался", - отметил полковник Горелых.

В дальнейшем грабители возместили ущерб собственнику пункта выдачи заказов. Приговором суда старшему назначено 5,5 лет колонии общего режима. Младший приговорен к 2 годам воспитательной колонии.