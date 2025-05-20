Новые автобусы-гармошки в Екатеринбурге могут пустить по 49 и 51 маршрутам

Контракт на поставку 15 автобусов-гармошек в Екатеринбург уже подписан. Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, новый транспорт могут пустить по маршрутам "49 и №51.

"Автобусы "Автотехкома" поедут по Екатеринбургу уже в августе. Скорее всего, их пустят на маршруты №49 и №51", - говорится в сообщении.

Напомним, что новые автобусы с кондиционерами и зарядками могут вместить в себя более 150 пассажиров и призваны разгрузить востребованные маршруты.

Ранее в мэрии сообщали, что транспорт планируют направить на маршруты №50, №57 и №58. Однако на последнем это станет возможно только после переоборудования его конечных остановочных пунктов, так как сейчас "гармошки" физически не смогут там развернуться.

Также вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов поделился планами по закупке нового транспорта для города. А совсем скоро в уральской столице начнет свою работу Центр управления перевозками.