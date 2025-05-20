В Тюменской области отравились отдыхающие в санатории "Сибирь"

Прокуратура Тюменской области проверяет информацию об отравлении отдыхающих в санатории "Сибирь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. СМИ сообщают о нескольких отравившихся, в числе которых одна жительница Екатеринбурга.

Прокуратуре Тюменского района поручено провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку деятельности должностных лиц организации отдыха, качеству оказания услуг.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.