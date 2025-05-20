Уралец не может добиться выплаты за ранение на СВО, полученное в позапрошлом году

Участник СВО из Екатеринбурга пытается добиться оформления документов для выплаты за ранение, полученное им еще в позапрошлом году. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, со слов жены уральского бойца, причина в том, что в военной части не внесли в журнал боевых действий информацию об обстоятельствах получения ранения и, как следствие, не оформили справку о нем.

"Понятно, что в условиях военного времени могла быть задержка на пару месяцев, но чтобы почти на полтора года – это уже извините", - удивился Иванов.

Депутат направил материалы в военную прокуратуру ЦВО, которая подтвердила нарушения со стороны сотрудников части. Однако у Максима Иванова остался еще один вопрос.

"Если военнослужащий получил ранение еще в 2023 году, а справку ему в итоге оформят текущим числом, то какую сумму он получит: 3 млн по старой схеме или 100 тысяч рублей по новой?", - интересуется депутат.

Ранее он рассказал о другом случае, когда участнику СВО из Свердловской области пришлось воевать за 39 тысяч рублей в месяц.