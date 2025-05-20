Стали известны предварительные итоги голосования за объекты благоустройства на 2026 год на Вологодчине

Осталось несколько недель до завершения голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Видим и ценим вовлеченность наших земляков, которые все активнее включаются в голосование. На данный момент свой выбор сделали более 50 тысяч вологжан. Во всех муниципалитетах уже определились лидеры. Так, в областной столице самым популярным стал проект благоустройства Кремлевского сада, а в Череповце – набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. Продолжаем вместе выбирать объекты, которые преобразятся в следующем году. Сейчас от нас зависит, каким будет облик любимых городов в будущем», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Напомним, в Вологодской области в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие 9 муниципалитетов. Всего на выбор жителей представлено 42 территории в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне.

По предварительным данным в Соколе пока лидирует благоустройство набережной реки Сухоны, в Устюжне – благоустройство правой набережной реки Мологи, в Великом Устюге – ремонт тротуара от ул. Шмидта до ул. Рабочая по нечетной стороне, в Белозерске – благоустройство парка Воинской славы, в Вытегре – благоустройство ул. Володарского (от ул. Будённого до пр. Ленина), в Кириллове – устройство тротуара по ул. Гагарина (от ул. Парижской Коммуны до ул. Лунская по нечетной стороне), а в Тотьме – благоустройство Городской площади.

До 12 июня у каждого вологжанина старше 14 лет есть возможность отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте za.gorodsreda.ru.

Вологодская область присоединилась к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» еще в 2017 году. С того момента в муниципальных образованиях региона благоустроили 1 318 дворов и 345 общественных территорий, а также реализовали 14 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.