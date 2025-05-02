Одесситы в Москве возложили цветы у Кремлевской стены в память о трагедии в Доме профсоюзов

Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сообщают РИА Новости.

Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы состоялась поминальная служба, откуда участники акции направились возлагать цветы.

Возложить цветы организованно пришли около 150 человек.

До этого, с самого утра четверга, жители Москвы возлагали цветы к мемориалу Одессы - так, что уже к середине дня он был окружен цветами.