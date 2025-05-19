В Тюменской области только в одном муниципалитете по руслу Ишима продолжает прибывать вода

В Викуловском районе продолжает прибывать вода. Ситуация с паводком находится на контроле властей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор отметил, что на данный момент это единственный муниципалитет по руслу Ишима, где наблюдается стабильный рост. В остальных районах паводок отступает.

Гидропост села Балаганы показал за сутки рост воды на 14 сантиметров, до 1 126 сантиметров. В Викулово уровень вырос на 27 сантиметров – до 1 011 сантиметров. Превышена отметка "опасное явление". Но интенсивность подъема воды снижается, в ближайшие дни здесь ожидается пик паводка.

Изначально метеорологи прогнозировали достижения уровня – 1 090 сантиметров. При возведении насыпей власти региона ориентировались именно на него: были возведены в населенных пунктах временные насыпи, защищены низкие места.

"В Викулово отремонтировали участок дамбы, пострадавший в прошлом году. Сейчас все укрепления со своей задачей справляются, подтопления жилых домов нет. В районе из-за паводка отрезаны от "большой земли" четыре населенных пункта. К такому развитию событий мы готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем", - прокомментировал глава региона.