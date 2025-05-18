Дуров отказался блокировать Telegram-каналы правых румынских политиков по указанию "одной из западноевропейских стран"

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что руководство одной из стран Западной Европы попросило мессенджер "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Дуров, по его словам, категорически отказал просителю.

"Западноевропейское правительство (угадайте, какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете "защищать демократию", уничтожая демократию. Нельзя "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы — либо их нет. А румынский народ заслуживает и то, и другое", - написал Дуров у себя в telegram-канале.

Он не назвал страну, попросившую платформу о блокировке каналов румынских политиков. Но, судя по оставленным Дуровым намекам, речь идет о Франции. Во-первых, основатель Telegram проиллюстрировал свое сообщение эмодзи с изображением багета. Кроме того, предприниматель изменил название своего канала на "Pavel Durov". Ранее его фамилия в названии была написана на французский манер: "Du Rove".

18 мая в Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов. В стране открылись 19 тыс. избирательных участков. Количество зарегистрированных избирателей составляет почти 18 млн человек. За президентское кресло борются глава правого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.