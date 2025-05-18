18 Мая 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: REUTERS/Santiago Lyon

Мексиканский военный корабль врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть погибшие

В Нью-Йорке парусное судно военно-морских сил Мексики ARM Cuauhtemoc врезалось в нижнюю часть Бруклинского моста.

Столкновение произошло около 21:00 по Нью-Йорку (4:00 мск). По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, на борту находились 277 человек, многие из которых — кадеты ВМС Мексики.

Как минимум 19 человек получили травмы и были доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Двое членов экипажа погибли.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум выразила соболезнования двум погибшим членам экипажа корабля и поблагодарила мэра Нью-Йорка за поддержку.

В заявлении мексиканских ВМС говорится, что корабль отплыл 6 апреля из Акапулько с миссией, целью которой было "возвысить дух мореплавания, укрепить военно-морское образование и донести послание мексиканского народа о мире и доброй воле до морей и портов мира". Корабль должен был зайти в Нью-Йорк, а затем в Исландию, Великобританию, Испанию и Португалию.

Парусное судно военно-морских сил Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке(2025)|Фото: REUTERS/Santiago Lyon

Теги: судно, бруклинский мост, столкновение


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