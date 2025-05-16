16 Мая 2025
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Фото: duma.kaluga.ru

Мастер-класс по живописи для участников форума "Юность-2025" провели в Калуге

С юными калужанами поделился опытом, дал практические советы и наставления член-корреспондент Российской академии художеств, член студии военных художников имени М.Б. Грекова Василий Куракса. Ребятам предстояло создать копии картины, посвящённой героям специальной военной операции.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«В нашей студии порядка 30 человек, в основном это художники, а также скульпторы и архитекторы. Мы своего рода летописцы истории, работаем в составе творческих бригад под эгидой министерства обороны, занимаемся прославлением нашей Родины и ратного подвига наших воинов», – рассказал Василий Куракса.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«В студии военных художников имени М.Б. Грекова много лет трудился наш знаменитый земляк, выдающийся художник Павел Рыженко. И хотя Павла Викторовича уже нет с нами, его картины, в том числе знаменитая диорама «Великое стояние на реке Угре» по-прежнему вдохновляют, оставляют очень яркие впечатления, способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения. Искренне благодарю Василия Васильевичу Кураксу за те ценные уроки, которые он дал юным калужанам. Возможно, среди них есть талантливые живописцы, которые в будущем прославят наш город», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Теги: мастер-класс, живопись, юрий моисеев, форум юность-2025


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