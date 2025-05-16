Суд прекратил дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве знаменитой нижневартовской больницы

Ханты-Мансийский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Управления капитального строительства Югры Эдуарда Алексеенко, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве больницы в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, причиной стало истечение срока давности.

Напомним, больницу в Нижневартовске строили 17 лет, с 2007 года. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Придя на пост губернатора Югры в статусе и.о., Руслан Кухарук после "работы над ошибками" заявил, что первых пациентов клиника примет уже в сентябре 2024 г. Отметим, что открытие больницы было в перечне поручений президента России Владимира Путина о итогам совещания президента с членами Правительства, состоявшегося 4 июня 2024 г.

Поручение было выполнено. 3 сентября 2024 года работу начали важнейшие подразделения, обеспечивающие плановую и экстренную медицинскую помощь.

Отметим также, что ранее бывший директор филиала "Управления капитального строительства" Югры в Нижневартовске Александр Макариков был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере,.

С декабря 2019 по сентябрь 2021 год Макариков, находясь на территории Москвы и Московской области получил более 36 млн руб. от представителя исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для нижневартовской центральной больницы-долгостроя на 1100 коек. Деньги взяточник получил за "лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта".