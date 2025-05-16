В Стамбуле начались российско-украинские переговоры

В стамбульском дворце Долмабахче начались прямые российско-украинские переговоры. В зале, где проходит встреча, находится и турецкая делегация, но она, как ожидается, удалится после приветственных слов в адрес переговорщиков.

Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны страны Рустем Умеров.

Начало переговоров откладывалось – ожидали Мединского, с которым перед началом встречи захотели переговорить американские дипломаты. С украинской стороной представители США также провели встречу – при участии турецкой стороны.

"Перед нами есть два пути: один из путей ведёт нас к миру, второй приведёт к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", - заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он добавил, что Турция считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам Трампа и Эрдогана к миру.

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский вчера уже заявлял, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, прерванного в 2022 году.