Родители жалуются в Госдуму и Минпросвет на запрет смартфонов в школах

Минпросвещения и Госдума продолжают получать полные возмущения жалобы от родительской общественности в связи с запретом на использование телефонов школьниками во время уроков, сообщила председатель комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина.

"Очень много критики, [министр просвещения РФ] Кравцов до сих пор оправдывается за то, что мы приняли закон о запрете мобильных телефонов в школе. Нам жалуются родители, что если учитель будет их ребенка оскорблять, то дети не смогут это снять", - рассказала Останина на заседании комитета.

Она добавила, что "родители, которые видят негатив, очень хорошо объединяются".

В конце 2023 года президент России подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков.