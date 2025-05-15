В СКР впервые прокомментировали смерть дошкольника в Лесном

В СКР впервые прокомментировали трагедию, произошедшую в детском саду "Яблонька" в ЗАТО Лесной. 7 мая там умер 3-летний мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, история дошла до главы ведомства Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Ранее мама мальчика рассказала о том страшном дне и что случилось с ее сыном.