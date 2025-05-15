Район ЖБИ в Екатеринбурге останется без трамваев до 26 мая

Начиная с завтрашнего дня - 17 мая и до 26 мая жители ЖБИ будут вынуждены обходится без трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс".

"В связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Сыромолотова (на участке от дома Сыромолотова,14в до улицы Сиреневый бульвар) с 00 часов 00 минут 17.05.2025 до 05 часов 00 минут 26.05.2025 закрывается движение трамваев на участке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В связи с этим изменятся маршруты трамваев №8, 12, 13, 15 и 23.