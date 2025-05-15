Район ЖБИ в Екатеринбурге останется без трамваев до 26 мая
Начиная с завтрашнего дня - 17 мая и до 26 мая жители ЖБИ будут вынуждены обходится без трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс".
"В связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Сыромолотова (на участке от дома Сыромолотова,14в до улицы Сиреневый бульвар) с 00 часов 00 минут 17.05.2025 до 05 часов 00 минут 26.05.2025 закрывается движение трамваев на участке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
В связи с этим изменятся маршруты трамваев №8, 12, 13, 15 и 23.
- №8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;
- №12: станция "Дворец спорта" – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция "ЦПКиО" – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция "Дворец спорта";
- №13: станция "7 Ключей" – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция "Шарташ";
- №15: станция "Вторчермет" – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница "Исеть";
- №23: станция "Машиностроителей" – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция "Шарташ".